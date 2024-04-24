Patent başvurularında bu yıl geçerli olacak ücretler belirlendi

TÜRKPATENT, bu yıl uygulanacak ücret tarifesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 lira, marka tescil ücreti 1121,92 lira oldu.

Güncel 24.04.2024 09:19 Giriş: 24.04.2024 09:19

Güncelleme: 24.04.2024 09:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA