Patriarkanın halleri

İRAN

Adaletsizliğe tepkiye ceza

Yüksek yargı üyelerinin Tahran’ın Evin Hapishanesi’ni ziyareti sırasında adaletsiz cezalara dair slogan atan aralarında tutuklu İranlı gazeteciler Elaleh Mohammadi, Niloofar Hamedi ve Nasim Soltan Beigi’nin de bulunduğu kadın hükümlülerin bir ay süreyle dış dünya ile iletişimi tamamen yasaklandı.

BİRLEŞİK KRALLIK

Hakarete karşı grev

Eylül ayından beri öğretmenlere yönelik elliden fazla sözlü ve fiziksel istismar olayının ardından, İskoçya’da altı lisede eğitimciler greve çıktı. Öte yandan çalışma saatlerini sınırlı tutan patronlar sebebiyle, birçok genç ve kadın işçi birden fazla işte çalışmak zorunda kalıyor. Guardian’a konuşan bir kadın işçi, yıllardır daha fazla saat çalışmak için yaptığı başvuruların reddedildiğini, söylerken giderlerini karşılamak için ya haftada yedi gün ya da birden fazla işte çalışmak zorunda kaldıklarını belirtti. Birçok sektörde saatlik sözleşmeler uygulanırken bir araştırmaya göre istihdam eksikliği nedeniyle en çok gençler, kadınlar, niteliksiz işçiler ve etnik azınlıklar mağdur.

AVUSTRALYA

Yıpratıcı iş ve düşük ücret

Son 12 ayda, ülkedeki neredeyse tüm çocuk bakım merkezleri en az 3 çalışanını kaybetti. Hükümet ve sendikalar stres ve iş yoğunluğunu düşürebilmek için çözüm ararken konuya dair görüş paylaşan iki Çinli kadın eğitimci, ücretlerin düşüklüğüne ve işin yoruculuğuna dikkat çekti. Öte yandan Ulusal Yüksek Eğitim Sendikası’nın hazırladığı rapora göre, yükseköğretimde cinsel şiddet yüzde elli oranında artarken çalışmaya katılan her üç kişiden biri cinsel şiddete maruz kaldı. Yetkililer ise bir taslak eylem planı hazırlığına girişti.

GÜRCİSTAN

Doğum izni yok, adı var!

Gürcistan’da yapılan araştırmaya göre geçen yıl doğum yapan 42 bin çalışan kadından yalnızca 14 bini doğum izni kullanabildi. Doğum yapan yaklaşık 28 bin emekçi kadın doğum izni alamadı. Bu kadınların çoğunun sözleşmeli işçi, hizmet/kurye sektörü çalışanı olduğu tespit edildi. Gürcistan yasalarınca, ücretli doğum izni süresi 6 ay ancak özel sektörde yalnızca ilk ay tam maaş alınabiliyor.