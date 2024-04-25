‘Patron değilim’ savunması

Tokat’ta Kılıç Ayakkabı atölyesinde çalışırken zehirlenen işçilerin davası görüldü. İşletmeyi fiilen yöneten ve mal kaçırma ihtimaline karşı mal varlığına ihtiyati haciz konulan Rıdvan Kılıç, işyerinde işçi olduğunu iddia etti.

Havva GÜMÜŞKAYA

Tokat’ın Çamlıbel ilçesinde bulunan, 75 işçinin çalıştığı Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda geçen yıl mart ayında zehirlenen 31 işçinin hukuk mücadelesi sürüyor. Bireysel tazminat davası açan işçilerin duruşmaları görülmeye başladı.

İşçilerin avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede patron Halis Kılıç ve oğlu Rıdvan Kılıç’ın mal kaçırma ihtimaline vurgu yapıldı. İhtiyati haciz talebinde de bulunulan davada Rıdvan Kılıç’ın mal varlığının baba Halis Kılıç’tan daha fazla olduğu dikkat çekildi. Daha önce AA’ya verdiği bir röportajda işletmenin sahibi olduğunu belirten Rıdvan Kılıç, dava sürecinde ise sıradan bir işçi olduğunu iddia etti. İşçiler ise tazminat davalarında aleyhlerine çıkabilecek kararlara karşın mal varlıklarını korumak için Rıdvan Kılıç’ın doğru beyanda bulunmadığını belirtti. Duruşmada ifade veren işçi E.D. çalışma koşullarını şöyle anlattı: “Biz hastalandıktan sonra havalandırma takıldı, öncesinde havalandırma denilemeyecek bir boşluk vardı. Buradan ciddi soğuk geliyordu, belimiz çok ciddi ağrıyordu. Bizim hasta vaziyette çalıştığımızı görünce bu boşluğu Rıdvan Kılıç ve Selim Usta kapattırdı, kapalı vaziyette çalışırdık. Makinalarla ısınarak çalışırdık, hastalık sonrasında havalandırma takıldı. Daha sonra havalandırmayı takanlar ‘Siz bu havada nasıl duruyorsunuz’ dediler, Rıdvan Kılıç ise ‘Bir şey olmaz, siz hastalık hastasısınız’ dedi.”

Mal varlığına ihtiyati haciz konulan Rıdvan Kılıç, fabrikada patron olmadığını ve sıradan bir işçi olduğunu mahkemeye bildirerek bununla ilgili olarak kuzeni İrfan Kılıç'ı tanık gösterdi. Ancak tanık İrfan Kılıç, yapılan çapraz sorguda Rıdvan Kılıç’ın fiilen patronluk yaptığını itiraf etti. İrfan Kılıç’ın mahkemede verdiği ifade şöyle: “Rıdvan Kılıç işten anladığı için fabrikadan sorumlu kişiydi, işten çıkartma yetkisi de vardı. ‘Benim de işten çıkartma yetkim bulunmaktadır’ dedi. Rıdvan Kılıç bizim işverenimizdi patron olarak ben kendisini biliyorum, Halis Kılıç ise Rıdvan'ın babasıdır, işyerinin resmiyette kimin adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum ikisinin adına kayıtlı olması gerekiyor, Rıdvan Kılıç, Halis Kılıç'ın onayına ihtiyaç duymadan istediği işçiyi işten çıkartabilme yetkisine sahiptir.” Dava, kusur oranının tespiti için bilirkişi talebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Kılıç Ayakkabı Fabrikası’nda 2023’ün mart ayında 31 işçi zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. İşçilere solvent etkilenmesine bağlı solvent polinöropatisi teşhisi konuldu. Yardımsız uzun süre yürüyemeyen işçilerin kollarında ve bacaklarında hafif felç meydana geldi, hareket etkinlikleri kayboldu. Bakanlığının denetim raporunda da temmuz 2022’den itibaren solvent bazlı yapıştırıcının kullanıldığı bilinmesine rağmen kullanımına devam edildiği tespit edildi. Ayrıca, şubat 2023 itibarıyla üretimde kapasite artırımına gidilerek çalışanların fazla süre ve fazla miktarda kimyasala maruz kaldıkları ortaya çıktı.