Patron dikensiz gül bahçesi istedi

İşveren sendikası MESS ile işçi sendikaları arasındaki 150 bin kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşıldı. MESS’in hakları geriye götüren teklifi nedeniyle uyuşmazlık çıkabilir.

Dilan ESEN

Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş ile patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 150 bin işçiyi ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sona yaklaşıldı.

Ülkenin en büyük toplu sözleşmelerinden olan ve 26 Eylül'de başlayan görüşmelerde dördüncü toplantı da dün yapıldı. MESS Merkez Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıların sonuncusu 22 Kasım’da olacak. Birleşik Metal İş’le gerçekleştirilen görüşmeler sonucu yapılacak son toplantıdan sonra uyuşmazlık kararı çıkması bekleniyor. Uyuşmazlık çıkması halinde metal sektöründe işçiler, büyük bir greve çıkabilir. Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, MESS’in kazanılmış hakları daha da geriye götürecek tekliflerde bulunduğunu söyledi.

HAKLARI GERİYE GÖTÜRMEK İSTİYORLAR

Birleşik Metal-İş tarafından dünkü görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda toplam 15 madde görüşüldüğü aktarılan açıklamada, bunların arasında yalnızca Birleşik Metal’in değişiklik teklif etmediği 5 maddenin kabul edildiğine dikkat çekildi. Diğer maddelerin kabul edilmeyip ertelendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: “MESS, bazı maddelerde karşı teklifler verdi. MESS’in hakları geriye götüren ve esneklik içeren karşı teklif verdiği maddeler özetle şunlar: 2 ay olan deneme süresinin 4 aya çıkarılması, ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi, 4 aylık süreyle denkleştirme yapılması, telafi çalışması yapılması, hafif işlerde çalışabilir raporu alan işçilerin teklif edilen uygun işi kabul etmemesi durumunda almakta olduğu ihbar tazminatının ödenmemesi. Sendikamız ilkesel olarak kazanılmış hakları geriye götüren maddeleri tartışma konusu yapmayacağını, buna izin vermeyeceğini, esneklik içeren maddeleri kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.” Ayrıca açıklamada, 60 günlük sürecin son toplantısının 22 Kasım’da yapılacağı da bildirildi.

KAZANILMIŞ HAKLAR TARTIŞILAMAZ

Toplantı sürecini değerlendiren Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Atar, 6 Ekim’den itibaren fabrikalarda her hafta cuma günleri birer saat iş bıraktıklarını hatırlattı. Bu eylemlerle üretimden gelen gücü kullandıklarını söyleyen Atar, “Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde MESS’in bize taleplerimizle ilgili herhangi bir olumlu kabulü olmadı; aksine kazanılmış hakları geriye götürecek çalışma süreleri, esneklik içeren maddeler ve ikramiyelerin çalışılan güne endekslenmesi gibi mali olarak hak kayıplarına yol açacak teklifler verdi. Biz de bunun karşısında duracağımızı ve kazanılmış hakları geriye götürecek teklifleri tartışmayacağımızı net şekilde beyan ettik” diye konuştu.

60 günlük sürenin de 22 Kasım itibarıyla tamamlandığını hatırlatan Atar, şunları ifade etti: “MESS’in bugüne kadar göstermiş olduğu tutum ve taleplerimize kulaklarını tıkamasını, kazanılmış haklarımıza saldırmasını kabul etmemiz mümkün değil. 22 Kasım günü yapılacak görüşme sonrası uyuşmazlık sürecine gidileceğini düşünüyoruz. Eylemlerimizi aynı kararlılık ve mücadele azmiyle sürdüreceğiz. Fabrikalarda ön zam talebimizin karşılık bulmaması nedeniyle başlatmış olduğumuz eylem süreci ve fazla mesailere kalmama eylemine devam edeceğiz. Uyuşmazlık sonrasında da Merkez TİS Komisyonumuz toplanarak süreci konuşacak ve mücadelemiz büyüyerek sürecek.”

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TÜRK METAL’İN TEKLİFLERİNE DE RET

Birleşik Metal İş’in yanı sıra Türk Metal de 14 maddenin görüşüldüğü toplantıda MESS’in 9 maddeyi kabul etmediğini açıkladı. MESS, Türk Metal’in ulusal bayram ve genel tatillerde, hafta tatilinde yapılan çalışmalarda, yüzde 200 zamlı ödeme talebini kabul etmedi. 2 günlük sünnet izni talebi de kabul görmeyen maddelerden oldu. Açıklamada, “Yapılan görüşmelerde MESS tarafından gerek tekliflerimizin kabul edilmemesi, gerekse kazanılmış haklarımızın kaybolmasına yönelik karşı teklifleri nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır. 26 Eylül’de başlayan müzakereler boyunca toplam 52 madde üzerinde anlaşma sağlanmış ve tutanak altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı. MESS’in önerdiği ve görüşmesi ertelenen bazı maddeler ise şöyle: “Çalışma sürelerine ilişkin MESS denkleştirme uygulamasının toplu iş sözleşmesinde yer almasını ve denkleştirme süresinin 4 ay olarak uygulanmasını talep etti. MESS, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hali gibi bazı zorunlu durumlar dışında kalan devamsızlık halleri istisna olmak üzere, devamsızlık yapılan günler göz önünde bulundurularak, ikramiyelerin kesinti yapılarak eksik ödenmesini, yapılan kesintilerin de bir fonda toplanmasını istedi. MESS, mazeretsiz çalışılmayan durumlarda ücret kesim cezası uygulanmasını istedi.”