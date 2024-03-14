Patron, imalathanesinde zehirlenen işçilere verdiği tekerlekli sandalyeleri geri aldı

Tokat’ta 2023 yılının mart ayından meydana gelen ayakkabı imalathanesinde zehirlenen 31 işçiye patron tarafından verilen tekerlekli sandalyeler geri alındı.

Tokat’ta 1 yıl önce ayakkabı imalathanesinde zehirlenen 31 işçi bir taraftan sağlık sorunlarıyla uğraşırken bir taraftan da adalet arıyor.

Evrensel'den Taner Şimşek'in haberine göre, 75 işçinin çalıştığı Çamlıbel Kılıç Ayakkabı Fabrikasında geçen yıl mart ayında 31 işçi zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikayetlerin üzerine Ankara’ya sevk edilen işçiler, uzun süre hastanede yatarak tedavi gördü.

Hâlâ tedavisi süren ve patrona dava açan 20 yaşındaki işçi, bugün mahkemenin kendisini dinleyeceğini kaydetti. İşçi, “Tek isteğim işverenin ceza almasını istemek. Sigortamızı bile doğru düzgün yapmamışlar. 1 yıl içerisinde 270 gün sigortam yatmış, 90 günümü yatırmamışlar. İşveren, yaşadığımız bu durum karşısında hukuk yoluna başvurduğumuzda bize verilen tekerlekli sandalyeleri bile geri aldı” dedi.

"RAPORLUYKEN BİZİ İŞTEN ÇIKARDI"

Tokat’ta Gazi Osmanpaşa Hastanesinde 45 gün yattıktan sonra Ankara’ya gittiğini ve orada da tedavi gördüğünü belirten işçi, “2023’ün mart ayında kilo kaybı ve mide bulantısı nedeniyle 31 arkadaşımız hastaneye kaldırıldı. Hepimiz yapıştırıcı bölümünde çalışıyorduk. Kas erimesi, kemik erimesi halen devam ediyor. Bize solvent etkilenmesine bağlı solvent polinöropatisi teşhisi konuldu. Ben ve diğer arkadaşlarımız raporluyken işveren bizi işten çıkardı. Kontrollerimiz, tedavimiz halen devam ediyor” şeklinde konuştu.

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BirGün'ün 15 Ocak 2024'te yayımladığı habere göre, doğum tarihleri 1995 ile 2004 arasında değişen işçilere solvent etkilenmesine bağlı Solvent Polinöropatisi teşhisi konuldu. İşçiler hâlâ resmi olarak meslek hastalığı tanısı alabilmiş değil. Yardımsız uzun süre yürüyemeyen işçilerde kollarda ve bacaklarda hafif felç, hareket etkinliğinin kaybolması meydana geldi.

Olaya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetim raporu gerçekleri ortaya koydu. Bakanlığın yaptığı denetimlerde iş yerinde Temmuz 2022’den itibaren solvent bazlı yapıştırıcının kullanıldığı tespit edildi. BirGün’ün ulaştığı Bakanlık müfettişlerinin tutanağında olay öncesi son 6 ayda yapıştırıcının fiziksel özelliklerinin, malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilenden farklı olduğunun bilinmesine rağmen kullanımına devam edildiği tespit edildi.

Ayrıca, Şubat 2023 itibarıyla üretimde kapasite artırımına gidilerek çalışanların fazla süre ve fazla miktarda kimyasala maruz kaldıkları ortaya çıktı. 400 metrekarelik alanda çok sayıda çalışanın bulunduğu, ortam havasına yayılan kimyasal madde miktarının arttığı kaydedildi. İşyerinde yapıştırıcı kullanımına devam edilmesine rağmen havalandırmanın düzenli olarak değil belirli aralıklarla çalıştırıldığı belirtildi.