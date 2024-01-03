Patron, işçi dövdü

Tezcan Galvaniz’in patronu, işçiyi darbetti. Şiddet anları güvenlik kameralarına yansırken Bakanlığın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Şirketin internet sitesinde ise personelin korunduğu iddia edildi.

Emek Servisi

Kocaeli’de işçinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, işçiyi darbetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ozgunkocaeli.com.tr’de yer alan habere göre, Sadettin Tezcan’ın sahibi olduğu Tezcan Galvaniz fabrikasında çalışan bir işçi, işi patronun istediği gibi değil prosedüre göre yaptı. Kendi sözünü dinlemeyen Sadettin Tezcan, işçiye hakaret ve küfürler edip, bağırmaya başladı. Ayağa kalkan Sadettin Tezcan, karşısında bekleyen işçinin eline sert bir şekilde vurdu. Sadettin Tezcan, işçinin elinden yere düşen kağıtları yerden aldı ve buruşturup, işçisinin suratına fırlattı. Sadettin Tezcan, bu sırada hakaret ve küfür etmeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık üç yıl önce Sadettin Tezcan'ın kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle 6 işçi, işten ayrılmıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “İşçi düşmanı Saadettin Tezcan'ın ensesinde olacağız! Bu işçi düşmanlığı, Tezcan'ın ilk vukuatı değil. İşçilerin servis araçlarını iptal etmek, kışlık kıyafet vermemek ve öğle yemeklerini kesmek gibi suçlarını da biliyoruz. Patron tehdidine, şiddetine, baskısına karşı başta şiddete uğrayan işçi kardeşimiz olmak üzere tüm Tezcan Galvaniz işçilerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

PERSONELİ KORUYORMUŞ!

Şirketin internet sitesinde ise dikkat çeken bilgiler yer aldı. Firmanın insan kaynakları politikasındaki maddeler şöyle sıralandı:

• Uygun yetkinliğe sahip, doğru kişileri seçerek uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlamak.

• Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

• İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.

• Doğrudan ve samimi bir iletişim ortamı sağlamak.

• Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini geliştirmek için gelişim ortamı ve fırsat yaratmak.

İŞ BIRAKMIŞLARDI

Öte yandan fabrikanın işçileri geçen hafta kendilerine kışlık kıyafet verilmediği ve yemek kesintisi ile servis araçlarının iptal edilmesi nedeniyle iş bırakmıştı. Makinelerin başında bekleyen işçiler patronun iş kıyafeti vermesini aksi halde üretim yapmayacaklarını belirtmişti. İşçiler, kışın ortasında yazlık elbiselerle üretim yapmak zorunda kaldıklarını ve soğuktan iş yapamaz hale geldiklerini söylemişlerdi. Patron ise işçilerin polis zoru ile fabrikadan çıkartılmasını istemişti.