Patronlar bayram ikramiyesini gasbetti

Emek Servisi

300 bini aşkın işçinin çalıştığı, Türkiye'de ilk 100 işletmenin arasına onlarca fabrikanın girdiği Antep'in en büyük sanayi bölgesi Başpınar Organize Sanayi bölgesindeki pek çok fabrika, işçileri mağdur etti.

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca, Başpınar Organize Sanayi bölgesindeki fabrikalarda işçilerin bayram ikramiyelerini gasbeden fabrikaları saydı, patronları uyardı.

Karaca şunları söyledi: “Antep'te işçilerin bayramda tadı tuzu yok! Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan onlarca fabrikada işçiler bayram öncesi patronlar tarafından birçok haksızlıkla karşı karşıya bırakılıyor. Bayram öncesi işçilere bayram ikramiyeleri ya verilmiyor ya vermemek için bin bir türlü yola başvuruluyor. Mesela AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın fabrikası Çelikaslan Tekstil'de işçilere, izin günü olan pazar günleri işe gelmediği için bayram ikramiyesi ve erzak dağıtımı yapılmadı! Yine Alka Polyester fabrikasında iplik bölümünde çalışan işçilerin maaşlarının sadece yarısı yatırılmış durumda. Diğer yarısının da ne zaman yatacağı belli değil. Sırma Halı'da işçilere maaşları yerine sadece 5 bin TL yatırıldı. Canan Tekstil'de işçilere bayram ikramiyesinin bayramdan sonra verileceği söylendi. İşçiler, böyle yaparak geçiştirilmeye çalışıldıklarını ve bayram ikramiyesinin kaldırılmak istendiğini düşünüyorlar. Merinos Halı fabrikasında işçiler arasında bayram ikramiyesi üzerinden ayrım yapılıyor.”