Patronlar kârını katladı, emekçi payını alamadı

Ekonomi Servisi

Türkiye'nin en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun vergi öncesi dönem kârı 2022'de yüzde 98 artarak 74,7 milyar TL'ye ulaştı. Buna karşın, çalışan başına ücret artışı ise yüzde 75,7 oldu.

İSO, eylül ayında açıkladığı "İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasının ardından daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, ülkenin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun vergi öncesi dönem kârı 2022’de yüzde 98 artarak 74,7 milyar TL’ye ulaştı. Bu şirketlerin faaliyet kârı ise yüzde 91 artarak 100,4 milyar liraya çıktı.

Araştırmaya göre, geçen yıl sanayi sektörü başta Rusya-Ukrayna savaşı, yükselen enflasyon ve ticaretin ivme kaybettiği bir ortamda faaliyet gösterdi. Bu çerçevede İSO İkinci 500 sonuçlarına bakıldığında, 2022’de ikinci 500 şirketin üretimden satışları yüzde 104,8 artarak 694,8 milyar liraya yükseldi. Bu artışta, güçlü iç talep ve ihracat artışının yanı sıra enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş belirleyici rol oynadı. Buna karşın, İSO İkinci 500'ün istihdamı 2022’de binde 1 artışla 261 bin kişiye ulaştı. Aynı yılda ödenen toplam maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 75,9 olarak gerçekleşti. Çalışan başına ücret artışı ise yüzde 75,7 oldu.