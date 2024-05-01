Patronlar kulübü yeni müfredattan rahatsız

Ekonomi Servisi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), yeni müfredat değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, eğitimin gerçek beka meselesi olduğu ifade edilirken, müfredat değişikliğinin oldubittiye getirilmemesi gerektiği kaydedildi. TÜSİAD, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla sunulan yeni eğitim müfredat taslağına yönelik eleştirilerini ve endişelerini dile getirdi. Dernek, müfredat değişikliğinin yüzeysel bir yaklaşımla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine karşı çıkarak, bu sürecin geniş kapsamlı tartışmalar ve katılımcı bir metodoloji ile ele alınmasını önerdi. TÜSİAD açıklamasında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır" denildi.

Taslağının eğitim paydaşlarının eleştirileri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması önerildi. Açıklamada, "Bilimi esas alan çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat hedeflenmelidir" denilerek, eğitimde kalitenin artırılması gerektiği vurgulandı.