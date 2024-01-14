Patronlar sefalette, işçiler grevde ısrarcı

MESS, yüzde 73 zam oranıyla yeni teklifini yaptı. Sendikalar teklifi reddetti. 19 Ocak’ta greve çıkacak olan Birleşik Metal-İş, “Kabul etmek mümkün değil” dedi.

HABER MERKEZİ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal sektöründe devam eden 2023-2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında teklifini yeniledi. MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 73’e yükseltti. MESS sözleşme kapsamındaki yeni teklifini dün işçileri temsil eden Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarına iletti. Türk Metal ve Birleşik Metal-İş teklifi reddederken Özçelik-İş’ten ise bir açıklama yapılmadı.

FEDAKÂR İŞVERENLER!

MESS tarafından yapılan davet üzerine Merkez Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda patron tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk altı ay için önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5

TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etti. Ayrıca sosyal yardımlara yıllık yüzde 90 oranında zam teklif etti. MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının tamamen kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere kazanılmış hakları geriye götürecek teklifinde ısrarcı oldu. MESS tarafından yapılan açıklamada, “Çalışma arkadaşlarımız için elimizi taşın altına koyduk. İşverenlerimizle birlikte büyük fedakârlık yaptık. Aynı hassasiyet ve uzlaşmacı tavırla yaklaşmasını bekliyoruz” denildi.

GREV 19 OCAK’TA

MESS kapsamındaki 63 fabrikada, 12 bin işçiyle 19 Ocak’ta greve çıkacak olan Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Sendikamız, bu teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığını, bu teklifin de işçilerin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. MESS’ten işçilerin kabul edeceği yeni teklif beklediğimizi, aksi takdirde 19 Ocak’ta başlayacak grevlerimizi en güçlü biçimde hayata geçireceğimizi belirttik.” Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise “MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır” denildi.