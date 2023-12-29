Patronlara yeni vergi muafiyeti

Yeni yılda uygulanacak vergi tutarları, ceza ve harç gibi birçok kalemlere ilişkin düzenleme kararları yayımlandı. Düzenlemelerle patronlara vergi muafiyetleri getirildi, halkın sırtına ise yeni zamlar yüklendi.

Ekonomi Servisi

Devletin 2024 yılında uygulayacağı vergi, ceza ve harçlara ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Vergi düzenlemeleriyle patronlara 2 trilyon 210 milyar TL’lik vergiyi muafiyeti getirildi. Şans oyunları ve sigara şirketlerinden alınan vergide indirime gidildi. Noter kağıdı, kimlik, ehliyet ve pasaport gibi değerli kağıtlara yüzde 58,46 olarak belirlenen değerleme oranı nispetinde zamlar yapıldı.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Noter kağıtları 87 TL, beyanname 87 TL, protesto, vekaletname ve resen senet 174 TL, pasaport 790 TL, ikamet izni 565 TL, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL, aile cüzdanları 705 TL, sürücü belgeleri 990 TL, sürücü çalışma belgeleri 990 TL, motorlu araç tescil belgesi 885 TL, iş makinesi tescil belgesi 740 TL, banka çekleri 55 TL, mavi kart 130 TL, yabancı çalışma belgesi 565 TL, çalışma izni muafiyet belgesi 565 TL oldu.

DASK PRİMLERİ ARTTI

Zorunlu Deprem Sigortası’nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri artırıldı. Risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla; 280 TL’den 979 TL’ye, 240 TL’den 869 TL’ye, 180 TL’den 739 TL’ye, 140 TL’den 693 TL’ye, 110 TL’den 521 TL’ye, 90 TL’den 370 TL’ye ve 80 TL’den 252 TL’ye yükseltildi.

Öte yandan ceza muhakemesindeki tanıklara ödenen asgari ödeme 40 liradan 60 liraya, azami ödeme ise 80 liradan 100 liraya yükseltildi. Bu oran 2023’te 40 ilâ 80 TL olarak uygulanıyordu. Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

DEMİRÖREN’E KIYAK

Düzenlemelerden İddaa ve Milli Piyango’nun sahibi Demirören Grubu’nda büyük kıyak çıktı. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oranlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü. Müşterek bahislerde yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20’den yüzde 10’a indirildi.

SİGARA ŞİRKETLERİNİ SEVİNDİREN KARAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tütün ve tütün ürünlerinde ÖTV oranı 6 puan düşürüldü, maktu ÖTV tutarları artırıldı. Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşecek. Ancak maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkacak. Ancak yeni oran ve tutarlar 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacak.

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SERMAYE KESİMİNDEN 2,2 MİLYAR TL ALINMAYACAK

Patronlara 2,2 trilyon liralık vergi muafiyeti getiren kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenlemeye göre iktidar vergi harcamaları adı altında sermaye kesiminden bu yıl 2 trilyon 210 milyar TL’lik vergiyi almayacak. Dahası 2024-2026 dönemini kapsayan üç yılda bu tutar 8 trilyon 211 milyar TL’yi bulacak. Öte yandan, Türkiye’nin 2024 yılı bütçesindeki toplam gider 11,1 trilyon TL oldu. Bu giderin yaklaşık yüzde 76’lık dilimi olan 8,4 trilyon TL’si vergi ve vergi dışı gelirlerle karşılanacak. Kalan yüzde 24’lük kısmı olan 2,7 trilyon TL için ise borçlanma yapılacak.