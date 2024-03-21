Patronu dinleyenin emekçiye randevusu yok: İşçiye kapı duvar

İzmir’de hakları gasbedilerek işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri, Ankara Yürüyüşü’nün üçüncü gününde Soma’ya ulaştı. Sağanak altında yürüyüşü sürdüren Tarım-Sen üyesi işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendilerini duymadığını söyledi.

Emek Servisi

İzmir Bergama’da sendikaya üye olduktan sonra hakları verilmeden işten çıkarılan Agrobay Seracılık işçileri Ankara Yürüyüşü’nün üçüncü gününü de doldurdu. Sağanak altında yürüyüşe devam eden işçiler, “Patron çalıyor, bakan koruyor” sloganı attı. Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan Tarım İşçileri Sendikası’na (Tarım-Sen) üye emekçiler, aylarca yaptıkları çağrı ve eylemlere rağmen çözümü almak için başlattıkları Ankara Yürüyüşü’nün üçüncü gününde ulaştıkları Manisa’nın Soma ilçesindeki Beşyol Meydanı’nda açıklama yaptı. Kod-46 gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçiler, haklarını ve emeklerinin karşılığını istedi.

İşçilerden Ayten Yavuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevini yapmadığını belirtti. “Çalışma Bakanlığını görevini yapmaya çağırıyoruz. Şayet siz görevinizi yapmazsanız eylemimizi Bakanlık önüne taşıyacağız” dedi. Yürüyüş boyunca ayaz, yağmur ve soğuğa maruz kaldıklarını aktaran Yavuz, “Kimse sesimizi duymuyor, bizi görmezden geliyorlar. Onlar sıcak koltuklarında 110 bin lira maaş alırken buradaki 60 yaşındaki kadınlar hak aramaya düştü” diye konuştu.

BİZE REVA GÖRÜLENİ KABUL ETMİYORUZ

Yürüyüşçü işçilerden 62 yaşındaki Naime Tekkahraman ise şunları dile getirdi: “18 sene çalıştım, 3 sene sigortasızdım. Arkadaşlarımıza destek çıktık, işten çıkarıldık. Aylardır eylem yapıyoruz. Kimse bize destek çıkmadı. Tazminatlarımız, aylıklarımız, senelik izinlerimiz var. Kimse bize hakkımızı vermiyor. Ankara’ya yürüyoruz. Bize reva görüleni kabul etmiyoruz.”

BENİM VİCDANIM RAHAT PATRONUN DA RAHAT MI?

İşçi Şehriban Kapalıkaya da hakları için yürüdüklerini hatırlattı. “Bizim de ailemiz, çocuklarımız var” diyen Kapalıkaya, şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımızın hakkını arıyoruz. O patron bizim paralarımızla 5 villa yaptırdı. Biz barakada yatıyor, çamurda yürüyoruz. Biz tırnaklarımızı kesmiyorduk, asitten tırnaklarımız kendi dökülüyordu. Biz hakkımız için yürüyoruz. Bakanlar, Cumhurbaşkanı, herkes sesimizi duysun. Bu patrona emeğimizi, hakkımızı verdirsinler. Biz sadaka istemiyoruz. Vermezlerse her yolu yürüyeceğiz. Ben helal para götürmek için çalıştım, başımı yastığa koyduğumda vicdanım rahat uyudum.”

Tarım-Sen Örgütlenme Uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz, şöyle konuştu “AKP İzmir milletvekiliyle görüşüldü ancak cevap verilmedi. Koskoca bakan olmuşsunuz sadece işçilerin derdini dinleyeceksiniz. Bu karşılanabilir bir talep. Yolda arkadaşımız hastalandı ama yine de işçilere yüzünü dönmüyorlar. Bir tane patrondan hesap soramadılar. Biz bu görüşmeyi yapacağız. Seçim sürecindeyiz. Sağından soluna herkes seçimin derdine düşmüş. Böyle bir direnişin bu yalnızlıkta olması bizim utancımız değil. Seçimler üzerinden güdülen siyasetin işçilerin nezdinde hiçbir karşılığı yok. İnsanlar açlık derdinde.” Öte yandan işçiler, bugün saat 12.00’de çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ile görüşecek. Sendikanın açıklamasında, "Bu görüşme teklifini yeterli değil ama anlamlı buluyoruz çünkü bizim esas olarak muhatabımız Çalışma Bakanlığı" denildi.