PAÜ Hastanesinde sağlık işçilerinden kokart eylemi

Hastanede “PAÜ işçinin hakkını ver” yazılı kokart takan Sağlık-İş üyesi işçiler taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde Sağlık-İş üyesi işçiler, ek zam ve çalışma koşullarının düzeltilmesi talepleriyle başlattıkları eylemlerine devam ediyor.

Sağlık işçileri geçtiğimiz hafta hastane önünden yönetime seslenerek, “İşçinin hakkını ver” derken bugün de kokart takma eylemi başlattı. “PAÜ işçinin hakkını ver” yazılı kokart takan Sağlık-İş üyesi işçiler taleplerinin karşılanmasını istiyor.

"GELİŞME OLMAZSA İŞ BIRAKMAYA KADAR GİDECEK"

Evrensel'in aktardığına göre; PAÜ Hastanesi Sağlık-İş Baştemsilcisi Alev Erkan, “Yaptığımız basın açıklaması sonrasında yönetim tarafından herhangi bir geri dönüş alamayınca PAÜ işçileri olarak kokart taktık. Başlattığımız sessiz eylem sonrasında herhangi bir gelişme olmazsa iş bırakmaya kadar gidecek olan eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

İşçilerin dört temel talebi şöyle:

• Rektörlükte çalışanlar gibi haftalık çalışma saatinin 40 saat olması ve eşitlenmesi

• Rektörlük çalışanlarının aldığı yüzde 49 zam oranıyla eşitlenmesi

• Meslek kodlarının en hızlı şekilde düzeltilmesi

• Doğum sonrası 12 ay sonunda gece çalışması gerekmekte olan annenin gece çalışmasının 24 aya çıkarılması.