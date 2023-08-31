Paw Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Hayvan hakları derneği Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, hakkındaki 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası kararıyla Ankara'da tutuklandı. Erdoğdu'nun kesinleşmiş cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı öğrenildi.

Hayvan hakları derneği Paw Guards'ın yöneticileri arasında yer alan Erkin Erdoğdu, Ankara'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce hayvan hakları savunuculuğu adıyla 'dolandırıcılık' ile 'tehdit' ve 'belgede sahtecilik' suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkin Erdoğdu, yakalandıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE YAKALANDI

Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin saklandığı adresi tespit ettiği ve 30 Ağustos günü belirlenen adrese giderek şüpheliyi yakaladığı öğrenildi.

Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyettteki işlemlerinin ardından Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYORDU

59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası bulunan Erkin Erdoğdu'nun kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenildi.