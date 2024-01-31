PayPal, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı

PayPal, geçen yıl toplu işten çıkarma gerçekleştirdikten bir yıl sonra 2 bin 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

Çevrimiçi ödeme sistemi PayPal’ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi. PayPal, geçen yıl toplu işten çıkarma gerçekleştirdikten bir yıl sonra 2 bin 500 kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

T24'ün haberine göre, İcra Kurulu Başkanı Alex Chriss personele, kararın "hem doğrudan azaltma hem de açık pozisyonların ortadan kaldırılması yoluyla" şirketi "doğru boyutlandırma" yönünde alındığını söyledi. Dijital ödeme devi, karardan etkilenen personelin hafta sonuna kadar bilgilendirileceğini de ekledi.

Chriss, PayPal'ın 12 ay içinde yüzde 20'den fazla düşen hisse değerini yeniden canlandırabileceği umuduyla yazılım şirketi Intuit'ten getirildi. Geçtiğimiz hafta firma, tek tıklamayla ödeme özelliğinin yanı sıra yeni yapay zeka odaklı ürünleri de piyasaya sürdü. Son işten çıkarmalar, diğer teknoloji devlerinin son aylarda gerçekleştirdiği on binlerce işten çıkarmanın ardından geldi.

Teknoloji endüstrisinde, geçen yıl 260 binden fazla işten çıkarma yaşandı. Meta, Amazon, Microsoft, Google, TikTok ve Salesforce'un da aralarında bulunduğu 100'e yakın teknoloji firması toplam 25 bin kişinin işten çıkarıldığını duyurdu.