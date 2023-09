Pazar'da bir şenlik vardı

Devrim ŞAHİNBAŞ

Pazar’dan başlasa da Rize’nin tamamı için önem taşıyan kültür sanat yolculuğumuz yıldan yıla renklenerek devam ediyor. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kültür Sanat ve Çocuk Şenliğimizde; Pazar Kültür ve Sanat Evi, İstanbul Pazarlılar Birliği, Ankara Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği ve Pazar Kent Meclisi’nin ortak çabaları var. Bu coğrafyada büyük ve çok güzel bir kültür mozaiğine sahibiz. Bir hayal kurduk, “Başka Bir Pazar Mümkün” dedik ve onun peşine düştük. Pazar bizim kalbimizdir. Onun kıyısında bir güzel çabanın içindeyiz. Buradan yükselen her güzellik, burada seneler önce atılan küçük ama sevdalı adımlara ait bir ruh da taşır.

Şenliğimiz, Pazar’da ve Pazar dışında yaşayan dostlarımızın mütevazı katkılarıyla kotarılıyor. Gönüllüleri arasında Pazar’a ilişkin kaygılar taşıyan her görüşten dostlarımız var. Bizim Pazar’a dair bir derdimiz var… Pazar’da tarikat ve camaat gericiliğine kapalı, daha demokratik, laik, akıl, bilim ve kültürle yol alan bir hayatı hâkim kılmak istiyoruz. Kadınları söz sahibi olan, çocukları ve gençleri hayal kurabilen, gülen ve geleceğe umutla bakan bir memleketimiz olsun istiyoruz. Bunu istiyoruz çünkü kendi halinde ayrık otlarının istilasına terk edilmiş bir bostana dönüşmesin istiyoruz ilçemiz, kentimiz. Dünyanın bütün güzellikleri bizim de kapımıza uğrasın istiyoruz. Umudumuz var ve umutla yürüyoruz ve asla yalnız yürümüyoruz.

Bu şenlikte çocuk etkinlikleri, eğlenceli köy ve mahalle toplantıları, imza günleri, paneller, forumlar, söyleşiler ve konserler yapıldı… Önceki yıllarda iki gün süren etkinliler çeşitlendi ve bir hafta sürdü. En önde çocukların olduğu bir yürüyüşle başlayan şenliğimiz ilk gün sağanak yağmur altında kesintiye uğrasa da coşkuyla devam etti.

4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği’nde, “Çayın ve ÇAYKUR’un Geleceği”, “Lazca’yı Yaşatmak”, “Nasıl Bir Kent, Nasıl Bir Çevre”, “Nasıl Bir Yerel Yönetim” başlıklı paneller, “Gençler Nasıl Bir Pazar İstiyor”, “Kadınlar Nasıl Bir Pazar İstiyor” başlıklı söyleşiler yapıldı… Kadıköy Atölye öncülüğünde yüz boyamadan resim yapmaya, yaratıcı dramadan animasyon oyunlarına kadar pek çok çocuk etkinliği ve oldukça yoğun katılımlı Nurdan İpek, Yasemin Göksu, Selçuk Balcı, Yasemin Yıldız, Zeynep Birinci, Zeki Uçkan, Hülya Polat konserleri gerçekleşti.

Kültürün ve sanatın da yardımıyla, dünyanın her yerinde yaşayan ama kalbi Pazar’da atan evlatları olarak ilçemizin sosyal yaşamında kalıcı bir iyileşme sağlama derdindeyiz. İlçemize bağlı her köy için bir kitap yazıyoruz, her köyün kitabını o köyden bir yazarın yazmasına önem veriyoruz. Yerelin üretimini teşvik eden, yerel birikimi daha görünür kılan, işlemeye gayret eden bir doğrultumuz var. Şenliğimizde bu kitapların yazarları da kendi köy ve mahallelerinde söyleşiler yapıp kitaplarını imzaladılar. Havva Tozan Başusta “Paniçi Öyküleri” ile Kocaköprü mahallesinde, Nurşen Duriye Hoşver “Cabat: Kim Gelirse Gelsin” ile Cabat köyünde, Muhammed Tunçsan “Laroz” ile İkiztepe Mahallesi/ Laroz’da, Hızır Canbaz “Kapıdan Ömür Geçer”, Ayşe Kadıoğlu Yıldız “Çay Molası” ile Beyaztaş/Kuvakçe’de okuyucularıyla buluştular. Prof. Dr. M. Taner Gören ise, “Sağlığın Ölümü” kitabı üzerine konuştu. Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı, gazeteci-yazar Rıza Sümer “Kadın-Erkek Dayanışmasında Şiddetsiz Türkiye ve Dünya İçin Öncelikler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi, çocuk kitapları yazarı Fatma Yangın Ekşioğlu da Pazar meydanında çocuklarla sohbet etti. ADD Pazar Şube Başkanı, emekli öğretmen Metin Atasaral Dört Gözlü Köprü’de “Tarihsel Mirasımız Dört Gözlü Köprü”, ve Kızkulesi’nde de “Tarihsel Mirasımız Kızkulesi” sunumunu gerçekleştirdi. Burada bir müzik etkinliği, Hamidiye plajında çevre temizliği ve yüzme etkinliği yapıldı Hunar Köyü’nde yapılacak olan müzikli, horonlu köy şenliği ise sağanak yağmur nedeniyle gerçekleşemedi.

4. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği, bu yıl böyle tamamlandı, Pazarlılardan iltifat ve övgü dışında eleştiri de aldı. İlk sıradaki eleştiri konusu, konserlere büyük ilgi gösteren gençlerin panel ve söyleşilerdeki sayısal azlığıydı. Onların bu çabaya daha fazla dâhil olma eğilimini güçlendirmek gerekiyor. Gelecek sene; çocukların daha etkin ve görünür olduğu, soluk kattığı, eksiklerin tamamı olmasa da çoğunun giderildiği bir şenlikte buluşmaktır muradımız.