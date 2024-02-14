Pegasus'tan kabin bagajı değişikliği: "Ekstra ücret tahsil edilecektir"

Pegasus'ta 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı ve KKTC uçuş paketleri yenileniyor.

Pegasus, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında uçak içine getirebilecek bagaj haklarında değişikliğe gitti.

Pegasus yaptığı açıklamada, "Yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında kabin bagaj hakkı içeren bir uçuş paketi seçmeyen veya kabin bagaj hakkı satın almayan misafirlerimiz; uçak içerisine yalnızca 1 adet koltuk altına sığacak çanta getirebilir" ifadelerine yer verdi.

Yeni düzenlemenin14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olacağı açıklayan Pegasus, "Uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirmeniz durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecektir" denildi.

Uçuş paketlerinde mevcut olan bagaj haklarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

"Yurt içi uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarında bir değişiklik yoktur" denilen açıklamada, "Mevcut kurallarımız uygulanmaya devam edecektir. Uçak içine yalnızca 1 adet en fazla 55*40*20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında kabin bagajı getirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.