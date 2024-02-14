Pegasus'tan "kabin bagajı" kararı: Ek ücret talep edilecek

Pegasus Hava Yolları, uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek gerekçesiyle uçuş paketlerinde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs için satın alınan ekonomi sınıfı biletlerde (Light Paket) kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alınacak.

Pegasus Hava Yolları, uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak gerekçesiyle, 14 Şubat (bugün) itibarıyla yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs uçuş paketlerini yenileme kararı aldı.

Hava yolundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs uçuş paketleri yenileniyor.

Pegasus'un yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan 1 uçuş paketi (Light Paket) ve ek kabin bagaj hakkı olan 3 farklı uçuş paketi olmak üzere alternatif uçuş paketleri yer alacak.

Yeni uygulamada tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek.

Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.

DÖRT FARKLI PAKET

Yurt dışı ve Kuzey Kıbrıs uçuşları için geçerli olan yeni uçuş paketleri kapsamında dört farklı seçenek Pegasus misafirlerinin tercihine sunuluyor.

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak.

14 Şubat 2024 tarihinden önce satın alınan biletlerde eski uygulama ve kurallar geçerli olacak.