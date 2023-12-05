Pelin Batu'dan 'HEDEP' iddiasına yanıt

Tarihçi ve televizyon programcısı Pelin Batu, HEDEP'den İBB Başkan Adayı gösterildiği iddiasını yalanladı. Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, HEDEP'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı için Ahmet Türk'ü göstereceğini iddia etti.

Yarkadaş, partide adaylık için ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu'nun da olduğunu söyledi.

Pelin Batu, sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var" diyen Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!" ifadelerini kullandı.