Pembe bileklikle hayatta kal

Haber Merkezi

Meme kanseri tedavisi sürecinde koltuk altı lenf bezleri alınmış hastaların, kollarından iğne yapılması, serum takılması, tansiyon ölçümü gibi tıbbi işlemler kolda lenf ödem riskine yol açıyor. Yaşanan önemli sağlık sorununu ortadan kaldırmak için Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) ile İzmir Eczacı Odası tarafından 8 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan bir protokol imzalandı.

İmzalanan protokolle birlikte, İzmir’in merkez ilçelerinde ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren yaklaşık 1800 eczanede “kolda lenf ödem gelişim riski” konusunda sağlık personelini uyarıcı pembe bilekliklere hızlı ve ücretsiz şekilde erişim olanağı sağlanacak Askıda bileklik temalı kampanyanın 18 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İzmir Maratonu’nda başlayacağını belirten SAĞKAL Başkanı Op. Dr. Cüneyt Tuğrul, bilekliklere ihtiyaç duyan kadınların derneklerinden telefonla, elektronik posta ile veya sosyal medya üzerinden ulaşarak talepte bulunmalarının yeterli olacağını söyledi.