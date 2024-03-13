PEN'den Arif Keskiner mesajı: "İyisi azalan bir ülkenin son ve sol kalanlarındandı"

PEN Yazarlar Derneği, "Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Piano Piano Bacaksız", "Maden", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Sensiz Yaşayamam" ve "Namus Borcu" filmlerinin yapımcısı Arif Keskiner'in hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İyisi azalan bir ülkenin son ve sol kalanlarındandı. Gidenleri onun kaleminden okuduk, andık. Şimdi de onu Bahara uğurluyoruz. Yattığı yerde bin çiçek açsın" denildi.

PEN Yazarları Derneği, Türk sinemasının en özgün sinemacılarından, Yeşilçam’ın neredeyse tüm önemli isimlerinin yollarının bir şekilde kesiştiği ‘Çiçek Arif’ lakaplı ünlü yapımcı Arif Keskiner'in ölümü hakkında bir mesaj yayımladı.

Mesajda, 86 yaşında yaşamını yitiren Arif Keskiner'in "Dayanışmayı ve örgütçülüğü iyi bilen bir nefer, iyi insan, efendi insan, dostların en hakikatlisi" olduğu ifade edildi.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Arif Keskiner’in cenazesinin Perşembe günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenecek törenden ve Teşvikiye Cami’nden öğle namazı sonrasında uğurlanacağı belirtildi.

Mesajın tamamı şöyle:

"Arif Keskiner, PEN Yazarlar Derneği'nin en sadık üyelerinden, film yapımcısı, senarist, yazar, dayanışmayı ve örgütçülüğü iyi bilen bir nefer, iyi insan, efendi insan, dostların en hakikatlisi… Arif Keskiner, namı diğer Çiçek Arif ya da Komünist Arif… Adana’da başlayan yaşamı İstanbul’da sona erdi. Onu tanımanın ayrıcalıklı bir hal olduğunu iyi biliriz. İçten, dost, hayat dolu bir insandı.

“Çiçek Gibi”, “Yine mi Çiçek” , “Elbette Çiçek”, “Akşam Çiçekleri”, “Yaşar Kemal’li Anılar: Binbir Renk, Binbir Çiçek” , “Gazi Mustafa Kemal Atatürk / Sarışın Kurt” , “Nazım’ın Evinde, Vera’nın Sofrasında" kitaplarıyla, yapımcılığını ve senaristliğini yaptığı sayısız filmi, Yeşilçam sinemamıza damgasını vurmuş nice filmi bizlere bırakıp, aramızdan ayrıldı.

Arif Keskiner’i Perşembe günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenecek törenden ve Teşvikiye Camii’nden öğle namazı sonrasında Bahar mevsimine uğurlayacağız. Can dostumuz, canımızdı. İçi de açıktı, mekanı da… İyisi azalan bir ülkenin son ve sol kalanlarındandı. Gidenleri onun kaleminden okuduk, andık. Şimdi de onu Bahara uğurluyoruz. Yattığı yerde bin çiçek açsın!"