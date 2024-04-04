PEN'den 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Edebiyatı' kitabı mesajı

PEN Yazarlar Derneği, 'Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı' kitabı için "İkinci yüzyılda demokrasi şölenine katkıda bulunacağı inancıyla, bu güzel baharda ayın kitabı olarak seçtiğimizi mutlulukla duyururuz" mesajını paylaştı.

PEN Yazarlar Derneği, İBB Yayınları'ndan çıkan 'Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı' kitabı için bir mesaj yayınladı.

PEN 'Edebiyatımız 100. Yılında daha da güzel!' başlığıyla yayınladığı mesajında, kitabın yazarını kutlarken 'Müfredat amaçlı da kullanılmaya uygun' notunu düştü.

PEN Yazarlar Derneği'nin tam metni:

"Cumhuriyet’imizin 100. Yılında edebiyatımızın güzelliğine güzellik katan kitaplar yayımlanıyor. Bunların en kapsamlısı da nesnelliği, farklı görüşlere, yazınsal anlayışlara yer veren yazılarıyla Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı kitabı. İBB yayını olan kitabı şair ve yazar Ahmet Bozkurt hazırlamış. Son yıllarda birbirinden değerli yapıtlar yayımlayan İBB ve yayın yönetmeni Ahmet Bozkurt’u kutluyor, devamını diliyoruz. Romandan öyküye, şiirden gündelik yaşamda edebiyata yer veren yazılarıyla hem okumalık hem saklamalık kitap, müfredat amaçlı da kullanılmaya uygun. Bu çok amaçlı, çok faydalı, çok yazarlı kitabı, ikinci yüzyılda demokrasi şölenine katkıda bulunacağı inancıyla, bu güzel baharda ayın kitabı olarak seçtiğimizi mutlulukla duyururuz."