PEN Mayıs Ayı Kitabı: "Büyük İnsanlık"

PEN Yazarlar Derneği'nin Mayıs ayı kitabı belli oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Gülşen İşeri’nin “Büyük İnsanlık” adlı kitabı seçildi.

1 Mayıs Emekçi ve İşçi Bayramı; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ülkenin kimi yerlerinde kutlanırken, özellikle İstanbul’da yine polis, cop, şiddet ablukasında yaşandı.

Anayasa Mahkemesi’nin “Ortak Hafıza” ve “sembolik değer” diyerek verdiği hak ihlali kararına karşın bu 1 Mayıs’ta da emekçilere Taksim Meydanı yasaklandı.

Anayasayı yok sayanlar, mahkeme kararını da uygulamadı. Bunlar olurken, işçiler iş kazasında ölmeye, çocuk işçi sayısı hızla artmaya devam etti.

PEN Yazarlar Derneği, Mayıs ayı kitabı olarak Gülşen İşeri’nin “Büyük İnsanlık” adlı kitabını (İnkılap Yayınevi) seçti.

Adını Nazım Hikmet’in ölümsüz şiirinden alan, tanıklıklara dayanan bu araştırma kitabı iş ve işçi güvenliğinin sağlanması ve can kaybının yaşanmaması amacıyla yazıldı.

Kitap, yol göstermek, gerçekleri gösterebilmek, işçilerin hiçbir yerde hiçbir iş kazasında ölmemesi için yazıldı.