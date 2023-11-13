PEN Yazarlar Derneği Kasım ayının kitaplarını belirledi: "Cumhuriyet’in 100. yılı serisi"

PEN Yazarlar Derneği, Kasım ayının kitapları olarak İş Bankası Kültür Yayınları’nın Cumhuriyet’in 100. Yılın için hazırladığı seriyi belirlediğini duyurdu.

PEN Yazarlar Derneği, Kasım ayının kitaplarını belirledi.

Dernek, İş Bankası Kültür Yayınları’nın Cumhuriyet’in 100. Yılın için hazırladığı ve 12 kitaptan oluşan seriyi Kasım ayının kitapları olarak belirlediğini açıkladı.

PEN Yazarlar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu değerlerinden uzaklaştıkça önemini daha iyi kavramaya başladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılını, onu taçlandıracak ve geleceğin yolunu aydınlatacak kitaplarla kutlamaya devam ediyor, İş Bankası Kültür Yayınları’nın Cumhuriyet’in 100. Yılın için hazırladığı seriyi Kasım ayının kitapları olarak seçiyoruz. Özenle seçilmiş seride, Nutuk’tan Türkiye’nin iktisadi tarihine, Cumhuriyetin antropolojisine, kurucu felsefeye, Kurtuluş Savaşı tarihine, önemli hatıratlara, Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı “Geometri” kitabına kadar birbirinden değerli 12 kitap yer alıyor. Her yaştan her bireyin okuması gereken kitaplar!"