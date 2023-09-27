PEN Yazarlar Derneği'nden Hıfzı Topuz için başsağlığı mesajı

PEN Yazarlar Derneği, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar Hıfzı Topuz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Hıfzı Topuz Cumhuriyet’le yaşıttı. Edebiyatımızın çınarlarından biriydi. Gençlerimizin yol göstericisi; sanat ve kültür dünyasının tüm neferlerinin dostuydu" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "12 Eylül faşist darbesi hepimizin üzerinden silindir gibi geçerken, tüm dernekler kapatılırken PEN Yazarlar Derneği'nin yeniden açılması için Yaşar Kemal’le birlikte büyük çaba harcayanlardan biriydi. Sonraki dönemlerde derneğimizin genel sekreterliğini de yapmıştı."

"O, çağına tanıklık eden, aydın sorumluluğu taşıyan, mücadeleden asla vazgeçmeyen bir insandı" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretkendi, çalışkandı. Usta bir gazeteci, usta bir edebiyatçı, usta bir örgütçüydü. Nur içinde uyusun. Tüm sevenlerine, ailesine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diliyoruz. Eserleriyle yaşamayı her daim sürdürecek..."