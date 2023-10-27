PEN Yazarlar Derneği'nden, TÜYAP Kitap Fuarı'nda iki etkinlik

PEN Yazarlar Derneği, 28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasındaki İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda iki etkinlik düzenleyecek.

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü bu yıl İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI'nın 40. yaşgünüyle birlikte kutluyoruz. Ülkemizde kitap kültürünün gelişmesine sonsuz katkılarda bulunan İstanbul TÜYAP KİTAP FUARI, en zor, en baskılı, en acılı dönemlerde bile çölde bir vaha işlevini gören, ilkelerinden ödün vermeyen, her daim aydınlatıcı görevini sürdüren bir etkinlik olmayı başardı" ifadelerini kullandı.

PEN Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da PEN Standımız fuarda yer alacak, ancak üyelerimiz orada değil kendi yayınevlerinde kitaplarını imzalıyor. PEN standını buluşma noktası, kucaklaşma merkezi olarak benimsiyoruz..." dedi.

Zeynep Oral, "Hepinizle 28 Ekimde Fuar açılışında buluşmak üzere... Sevgiler, saygılar ve bol kitaplı günler dileğiyle..." ifadelerini kullandı.

PEN'in düzenlediği iki etkinliğin tarih, saat ve yerleri şöyle:

1) 28 Ekim cumartesi Saat 15.00: "Cumhuriyet Kadın Devrimidir." MARMARA SALONU.

Moderatör: Zeynep Oral.

Konuşmacılar: Binnaz Toprak, Nazan Moroğlu, Yaşar Seyman.

2) 3 Kasım Cuma saat 15.00: "Cumhuriyet Kültür Devrimidir." KARADENİZ SALONU

Moderatör: Halil İbrahim Özcan

Konuşmacılar: Emre Kongar ve Zülfü Livaneli