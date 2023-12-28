PEN Yazarlar Derneği'nin yeni yıl mesajında 'barış, adalet ve laiklik' vurgusu

PEN Yazarlar Derneği'nin yeni yıl mesajında barış, adalet ve laiklik vurgusu yapılarak, "2024 hepimize mücadele edecek gücü versin dileriz" denildi.

PEN Yazarlar Derneği, yeni yıl için mesaj yayımladı.

Barış, adalet ve laiklik vurgusu yapılan mesajda, "Her yıl yeni umut demektir. Bu umudu diri tutacak olan bizleriz. İnsan haklarından, adaletten, özgürlükten yana mücadelemizi sürdüreceğiz ve biz kazanacağız" denildi.

Açıklamada, "2024 hepimize mücadele edecek gücü versin dileriz" ifadelerini kullandı.

PEN Yazarlar Derneği'nin mesajı şöyle:

"2023 hepimiz için acılarla dolu bir yıl oldu. Millet önce acımasız bir depremle sarsıldı. Sarsıntının şiddetini doğa değil, insanın açgözlülüğü, hırs ve sahtekarlığı arttırdı. Ülkemizin kara paranın esaretine girdiği, liyakatin yerini sadakate bıraktığı, savaşlarda çocukların, kadınların öldüğü, haksız yere insanların cezaevlerine atıldığı, beslenme çantasını dolduramadığı için okula gidemeyen çocukların olduğu kara bir yılı geride bırakıyoruz.

Biz PEN Yazarlar Derneği olarak;

Yeni yılda BARIŞ mesajı vermek istiyoruz: Dünya hibrit savaşlar yaşarken olan sivillere oluyor. İç ve dış savaşlarda ölenler, sakat ve yoksun kalanlar ise, savaş kararı alanların değil, savaşlara karşı duranların çocukları olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yeni yılda ADALET mesajı vermek istiyoruz: Ülkemizde kurumların işlevselliğini kaybetmediği, adaletin hiçbir siyasal erkin hizmetine girmediği, hak ve hukukun yerini bulduğu, derin yoksulluğun gençleri, çocukları hayattan alıkoymadığı bir ülke özlemiyle tutuşuyoruz.

Yeni yılda LAİKLİK mesajı vermek istiyoruz: Laiklik, demokrasilerin olmazsa olmaz koşulur. Kimsenin kimseye kulluk etmesi, biat etmesi gerekmiyor, çünkü laik cumhuriyette kullar değil, yurttaşlar yaşar. Başta eğitim olmak üzere yaşamın her alanında laiklik talep ediyoruz. Demokratik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti ancak ve ancak laiklikle yaşayabilir. Çünkü yaşam laik, doğa laik, aşk laik! Laiklik olmasa biz de olmazdık!

Her yıl yeni UMUT demektir.

Bu umudu diri tutacak olan bizleriz. İnsan haklarından, adaletten, özgürlükten yana mücadelemizi sürdüreceğiz ve biz kazanacağız.

2024 hepimize mücadele edecek gücü versin dileriz."