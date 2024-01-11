Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK tarafından düzenlenen sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK tarafından düzenlenen sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır."

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, yaşamını yitiren Piyade Uzman Çavuş Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.