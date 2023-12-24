Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde son 24 saatte ne oldu?

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Dün gece 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı” dedi. Öte yandan Harkurk ve Zap-Metina bölgesindeki çatışmaların ayrıntıları ortaya çıktı. PKK saldırılarının, görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği yoğun tipi ve sisli havada gerçekleştirildiği öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı’nun gerçekleştirildiği Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yapılan resmi açıklamalara göre Irak'ın kuzeyindeki Harkurk ve Zap-Metina'da son 24 saatte 12 asker hayatını kaybetti. Askerlerin isimleri şöyle:

P. Tğm. Ramazan Günay, P. Uzm. Çvş. Mehmet Serinkan, P. Söz. Er Çağatay Erenoğlu, P. Söz. Er Yasin Karaca, P. Söz. Er Emre Taşkın, P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı, P. Uzm. Çvş. Abdülkadir İyem, P. Uzm. Çvş. Ahmet Arslan, P. Söz. Er Cebrail Dündar, P. Söz. Er Semih Yılmaz, P. Söz. Er Kemal Aslan, P. Söz. Er Enes Budak.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Yaşar Güler'in açıklamalarında 25 PKK’linin de öldürüldüğü kaydedildi.

Bu sabah saatlerinde MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Savunma Bakan Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatları sonrasında pilotlara seslendi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler.

Kaybedilen askerlere ilişkin bilgiler veren Bakan Güler, şöyle konuştu:

“Dün gece, maalesef, Pençe Harekât bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu, 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum.”

“ÖRGÜTÜN HAREKAT KABİLİYETİ BİTME NOKTASINA GELDİ”

“Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız” diyen Güler, “Dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken, bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Böylece yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştı” ifadelerini kullandı.

Güler, bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla PKK’ye “ağır darbe vurulduğunu” söyleyerek, “Artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir” şeklinde konuştu.

ÇATIŞMALARIN DETAYLARI

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 12 askerin hayatını kaybettiği çatışmalarda PKK’lilerin saldırıyı görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havada düzenlediği öğrenildi.

NTV’nin aktardığına göre, Hakurk’ta Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nın bulunduğu geçici üs bölgesine yönelik 6 askerin yaşamnı yitirdiği ilk saldırıda, PKK’lilerin yoğun kış koşullarında sis ve tipiden faydalanarak, 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştığı, askerlerin karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı belirtildi.

PKK mensuplarının saldırıyı uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen haberde, askeri kaynakların bölgenin haftalardır kar altında olduğu ve saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğini yönündeki ifadeleri yer aldı.

Harkurk'tan bir gün sonra Zap-Metina bölgesine de aynı şartlar altında saldırı düzenlendi. Bu saldırıda da 6 asker hayatını kaybetti.

Öte yandan PKK, Harkurk'taki ilk çatışmada hayatını kaybeden asker sayının 27 olduğunu iddia etti. PKK’nin silahlı kanadı HPG tarafından yapılan açıklamada, askerlerin bulunduğu üs bölgesine “3 koldan sızma yapıldığı” ifade edildi. ANF'de yer alan habere göre HPG, “Memyan” isimli bir üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. HPG, ikinci saldırıda ise 9 askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

MSB, HPG’nin paylaştığı bilgileri doğrulamadı.