PEN’den ayın kitabı: Selim İleri’nin tüm yapıtları

PEN Yazarlar Derneği, aralık ayının kitaplarını belirledi.

Dernek, aralık ayının kitabı olarak yazar Selim İleri'nin tüm yapıtlarınnı belirledi.

PEN'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edebiyat zevki diye bir şey var, okuma zevki var, yazma zevki var. Bu üçünün bir arada olduğu ve yaşamını bunlara koşulsuz adayan seçkin örnekler var. Bu adlardan biriyle aynı zamanı paylaşmak ne mutluluk! Bu zevki Selim İleri’yle paylaşıyor ve bundan tarifsiz mutluluk duyuyoruz. 100. Yılında Cumhuriyet edebiyatımızı, romanı, öyküsü, zaman zaman deneme ve şiiriyle de ele alan yazıları, incelemeleri, kapsamlı yapıtlarıyla, benzersiz öykücülüğü ve her biri yine edebiyat insanlarına adanmış romanlarıyla yaşamını yazıya adayan bir yıldız Selim İleri. Bu büyük yazarımızın nice yeni yapıtlarını beklerken, tüm yapıtlarını da ayın kitabı olarak seçtiğimizi sevinçle duyuyoruz."