Pendik'te 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2'si ağır, 4 yaralı

Pendik'te, otomobilin arkadan çarptığı meyve ve sebze yüklü kamyonet devrildi. Devrilen kamyonete arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Aydın yönetimindeki 34 EOS 424 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Hanifi Kaya kontrolündeki 34 DT 5172 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet otoyola devrilirken, otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada, arkadan gelen Kaan Koçak'ın kullandığı 34 KL 2114 plakalı otomobil ise devrilen kamyonete çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası D-100 Karayolu, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.