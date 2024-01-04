Pendik'te bir avukat, 3 arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasında olduğu kadını darp etti

İstanbul'un Pendik ilçesinde cumartesi günü, M.H.K. isimli avukat, yanına aldığı 3 arkadaşıyla birlikte boşanma aşamasında olduğu B.Ö.K isimli kadının ailesiyle yaşadığı evi basarak aile üyelerini darp etti.

İstanbul'da bir avukat, boşanma aşamasında olduğu kadının ailesiyle birlikte yaşadığı evi basarak aile üyelerini darp etti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki avukat M.H.K. yanına aldığı 3 arkadaşıyla birlikte, eşinin ailesiyle yaşadığı evi bastı.

Avukat kapıyı açan eşi B.Ö.K.’yı ve eşinin ailesini darp etti. Kavga seslerini duyan bina sakinleri tarafları ayırmaya çalıştı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen avukat, eşi ve ailesine tehditler savurdu.

Avukat eşi tarafından darp edilen B.Ö.K., "Abimin evinin kapısının yumruklandığını öğrendik. Olayı duyunca abimin yaşadığı binaya gittik ve binaya girdiğimiz esnada üzerimize çullandılar. Hepimizi darp ettiler. Eşim ellerimi ve kollarımı tutarak, ’bunları sen istedin’ dedikten sonra annemi ve babamı darp ettirdi. Olay yerine sonradan gelen kardeşimi de aralarına alıp dövdüler. Aldığı darbeler sonrası böbreklerine zarar gördü. Hastaneye kaldırılan kardeşimde böbrek yetmezliği başlangıcı oldu. Ben sesimi duyuramadım. Her yerim mosmor" dedi.

"Ben bu olayı duyurmaya çalıştıkça sesimi kesmeye çalışıyorlar" diyen kadın şöyle devam etti:

"Daha önce de eşim tarafından şiddete maruz bırakıldım. Sesimi duyuramamıştım ama artık ailem ve ben tehlike altındayız. Korkumdan işimi de bırakmak zorunda kaldım. Bize saldıranlar şu an eline kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Kardeşim hastanede ailem tehlike altında. Annem ve babam darp edildi tüm vücudu morluk içerisinde. Bizi silahla da tehdit ettiler. Ben bu zamana kadar şiddet gören kadınlara ses oldum onlar da lütfen bana ses olsunlar."