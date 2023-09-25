Pendik'te halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cansız bedeni bulundu

Pendikte gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan, sokağa halı atıldığını gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, halıya sarılmış halde erkek cansız bedeni buldu.

İstanbul Pendik'te, halıya sarılarak sokağa atılmış erkek cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Ağırbaşlı Sokak'ta, gece saatlerinde plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan, sokağa halı atıldığını gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halıya sarılmış halde erkek cansız bedeniyle karşılaştı.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.