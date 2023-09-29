Pendik'te istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü
İstanbul Pendik'te kuvvetli sağanak yağışın ardından istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da dün akşam üzeri başlayan sağanak yağış bugün kentin farklı noktalarında etkisini sürdürüyor.
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kuvvetli sağanakların belli aralıklarla 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor.