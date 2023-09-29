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Pendik'te istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü

İstanbul Pendik'te kuvvetli sağanak yağışın ardından istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaşam
  • 29.09.2023 09:33
  • Giriş: 29.09.2023 09:33
  • Güncelleme: 29.09.2023 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
Pendik'te istinat duvarı işçi servisinin üzerine çöktü

İstanbul'da dün akşam üzeri başlayan sağanak yağış bugün kentin farklı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kuvvetli sağanakların belli aralıklarla 4 gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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