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Pendik'te kimyasal alarmı: Yol trafiğe kapatıldı

Pendik'te refüje bırakılan bidondan akan maddenin kimyasal olduğunun öne sürülmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı, olay yerine ekipler sevk edildi.

Güncel
  • 14.09.2023 16:01
  • Giriş: 14.09.2023 16:01
  • Güncelleme: 14.09.2023 16:04
Kaynak: DHA
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Pendik'te kimyasal alarmı: Yol trafiğe kapatıldı
Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde refüje bırakılan bidondan akan maddenin kimyasal olduğunun öne sürülmesi üzerine yol trafiğe kapatıldı. 

Ayrıca olay yerine ekipler sevk edildi. 

Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki caddede refüje bir araçtan bırakılan bidondan akan sıvının kimyasal madde olduğu öne sürüldü.

Bunun üzerine polis yolda önlem aldı.

Çevredekiler uzaklaştırılırken itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. 

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