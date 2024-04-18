Pendik'te taksiciye yumruklu saldırı
Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförü ile başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücü, taksi şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Pendik ilçesinde otomobil sürücüsü, trafikte ilerlerken tartışma yaşadığı taksi şoförüne saldırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Pendik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü trafikte ilerleyen taksi şoförüyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Otomobilden inen iki saldırgan taksi şoförünü darbetti. Yaşanan olay sonrasında saldırganlar otomobillerine binerek uzaklaştı.
Taksi şoförüne tekmeli sopalı yumruklu saldırı anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.