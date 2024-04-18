Pendik'te taksiciye yumruklu saldırı

Pendik'te trafikte ilerleyen taksi şoförü ile başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Sürücü, taksi şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı.

Güncel 18.04.2024 10:47 Giriş: 18.04.2024 10:47

Güncelleme: 18.04.2024 10:59 Kaynak: DHA

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