Pendik'te yeni doğan bebeği birinci kattan aşağı atan 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Pendik ilçesinde yeni doğan bir bebeği, apartmanın birinci katından bahçeye atan A.Y. ve sevgilisi D.Ç, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.
İstanbul'da yeni doğurduğu bebeği birinci kattaki evinden aşağı atan kadın ve sevgilisi adliyeye sevk edildi.
Pendik’te 1 Mart tarihinde gece saatlerinde bir apartmanın bahçesinde yeni doğan bir bebek bulundu.
Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, yeni doğurduğu bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı belirtilen anne A.Y. ve sevgilisi D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.