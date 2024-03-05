Pendik'te yeni doğan bebeği birinci kattan aşağı atan 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Pendik ilçesinde yeni doğan bir bebeği, apartmanın birinci katından bahçeye atan A.Y. ve sevgilisi D.Ç, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adliyeye sevk edildi. Bebeğin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Güncel 05.03.2024 14:12 Giriş: 05.03.2024 14:12

Güncelleme: 05.03.2024 14:24 Kaynak: İHA

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