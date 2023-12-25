Pendik TEM Otoyolu'nda TIR bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Pendik TEM Otoyolu'nda kaza yapan TIR'ın sürücüsü yaralandı. Sürücü Servan D.'nin tedavisi hastanede sürüyor.
Kaynak: AA
Pendik TEM Otoyolu'nda kaza yapan kuruyemiş yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Pendik Tem Otoyolu Mecidiye mevki Kuzey Marmara bağlantı yolu üzerinde Servan D. yönetimindeki kuruyemiş yüklü TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan Servan D'yi kurtardı.
Servan D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle TIR'da bulunan kuruyemiş yola saçıldı.
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