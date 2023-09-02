Pendikspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



5’inci dakikada Pendikspor’un kazandığı köşe vuruşunda Romero ile paslaşan Gökcan Kaya’nın kaleye gönderdiği topu kaleci Ertuğrul son anda yumrukladı.



12’nci dakikada Romero’nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştıramadı ve top Diaby’nin önünde kaldı. Diaby’nin gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

42’nci dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Augusto ile Welinton arasındaki mücadelede penaltı noktasını gösterdi.



45’inci dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca’nın vuruşunu kaleci Erdem Canpolat kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



51’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Novais’in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



65’inci dakikada orta sahada topu kazanan Janvier, ceza sahasına doğru ilerledi. Janvier’in ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci Erdem’de kaldı.



83’üncü dakikada sol kanattan hareketlenen Halil Akbunar’ın aşırtma vuruşunda top Thuram’a geldi. Thuram’ın dar açıdan vuruşunda top ters taraftan auta çıktı.



88’inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier’in savunma arkasına attığı pasa iyi hareketlenen Augusto, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Augusto’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



90+3’üncü dakikada Pendikspor eşitliği sağladı. Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Sequeira’nın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Berkay Sülüngöz, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.



Mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor 6 puana yükselirken, Pendikspor 3 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Pendikspor deplasmanda Adana Demirspor'u konuk ederken, Alanyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



