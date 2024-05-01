Pendikspor-Kayserispor maçında sakatlanan hakem Ümit Öztürk sezonu kapattı

28 Nisan Pazar günü oynanan Pendikspor-Kayserispor maçında sakatlanan hakem Ümit Öztürk sezonu kapattı. Sağ dizinde kıkırdak yaralanması tespit edilen Öztürk dün ameliyat oldu

Süper Lig'de Pendikspor ile Kayserispor arasında 28 Nisan Pazar günü oynanan karşılaşmada yerine dördüncü hakem Zorbay Küçük'e bırakan hakem Ümit Öztürk sezonu kapattı.

Sağ dizinden ameliyat olan Öztürk'ün diz kıkırdak yaralanması yaşadığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Ümit Öztürk'e, geçirdiği sağ diz kıkırdak yaralanması nedeniyle Doç. Dr. Tunay Erden tarafından Özel Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerekli cerrahi müdahale yapılmıştır. Ümit Öztürk'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.