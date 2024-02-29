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Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

Pendikspor, teknik direktörlüğe eski futbolcu İbrahim Üzülmez'i getirdiğini duyurdu.

Spor
  • 29.02.2024 17:49
  • Giriş: 29.02.2024 17:49
  • Güncelleme: 29.02.2024 17:54
Kaynak: Spor Servisi
Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'da yeni teknik direktörü belli oldu.

İstanbul ekibi, İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 

Kulüpte yapılan açıklamada "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. 

Üzülmez, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta forma giymişti.  

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