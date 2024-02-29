Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu

Pendikspor, teknik direktörlüğe eski futbolcu İbrahim Üzülmez'i getirdiğini duyurdu.

Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor'da yeni teknik direktörü belli oldu.

İstanbul ekibi, İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpte yapılan açıklamada "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

✍🏼 Hoş Geldin İbrahim Üzülmez!



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.



Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/OmGGQGYuNH — Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) February 29, 2024

Üzülmez, futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta forma giymişti.