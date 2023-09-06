Pentagon'dan SDG açıklaması: IŞİD'e karşı birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Suriye'nin doğusunda Arap aşiretlerle SDG'nin çatışması hakkında açıklama yaptı. Suriye'deki önceliklerinin IŞİD'e karşı mücadele olduğunu belirten Ryder, bu kapsamda SDG'ye verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin doğusu ve kuzeyinde yaşananları yakından takip ettiklerini söyledi. Deyrizor'da Arap aşiretleri ile SDG arasında başlayan çatışmalar hakkında konuşan Patrick Ryder, iki taraftan birini desteklemediklerini belirtirken Suriye’deki güçlerin önceliğinin IŞİD’i bitirmek olması gerektiğini söyledi.



Patrick Ryder, IŞİD’e karşı SDG ile çalışmaya devam edeceklerini ve SDG’ye sağladıkları desteğin yalnızca IŞİD’e karşı olduğunu söylerken şöyle konuştu:



“IŞİD'in yenilgiye uğratılması ve bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışmaya odaklanmış durumdadır ve tek odağımız da bu olmaya devam etmektedir. Geçen hafta da söylediğim gibi, bu kritik çalışmadan uzaklaşılması istikrarsızlık yaratmakta ve IŞİD'in yeniden canlanma riskini arttırmaktadır.”

SDG’ye karşı başka isyanların olup olmayacağı ve bunların bölgedeki ABD askerlerinin hayatını tehlikeye sokma ihtimaline ilişkin soruya da önceliklerinin IŞİD’i mağlup etmek olduğunu ve tüm tarafların da bu hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.