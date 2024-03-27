Pentagon: Gazze'ye kurulacak geçici limanın güvenliğinde İsrail rol alacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin insani yardımları ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline kuracağını açıkladığı geçici limanın güvenliğini sağlamada İsrail’in rol oynayacağını bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında Gazze hakkında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Washington’da bulunan İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile ele aldığı konulardan birinin Gazze’ye deniz yoluyla yapılacak yardım koridoru olduğunu belirten Singh, bu konuda kurulacak geçici liman ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Singh, geçici liman ve yardım koridorunun güvenliğinin sağlanmasında İsrail’in "bir tür rol oynayacağını" belirterek, “Ancak bu konuda ayrıntılar hala insani yardım dağıtımı açısından değerlendirme sürecinden geçiyor” dedi.

ABD’nin bölgedeki ortakları ve sivil toplum kuruluşları üzerinden yardımları dağıtacağını ifade eden Singh, şu aşamada detaylar konusunda daha fazla sunabileceği başka bilgi olmadığını kaydetti.

Gazze’ye hava yoluyla yapılan yardımların, daha geniş insani çabaların yalnızca bir parçası olduğunu ifade eden Singh, deniz koridoru da dahil, ABD’nin ortaklarıyla Gazze'ye kritik yardım akışını artırmak için diğer seçenekler üzerinde çalıştığını öne sürdü.