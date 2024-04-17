Pentagon: "İran'a karşılık verme konusundaki karar İsrail'in"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrası İsrail’e yaptığı misillemeye karşılık verme konusundaki kararı İsrail’in vereceğini, ABD olarak bölgede çatışmaların yayılmasını istemediklerini ve İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın toplantısında, İran-İsrail gerilimiyle ilgili soruları cevapladı.

ABD’nin bölgede çatışmaların yayılmasını istemediğini vurgulayan Ryder, İsrail’in ABD'nin bu mesajını alıp almadığı şeklindeki soruya "İsrail adına konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Ryder, İsrail’in İran’a karşılık vermesi durumunda ABD’nin nasıl bir tepki vereceğine dair soruyu, "varsayımsal" bularak cevaplamadı. Ryder, "İsrail'in olası tepkisine gelince, bu yine İsrail'in vereceği egemen bir karardır" ifadesini kullandı.

"İsrail’e her şartta koşulsuz destek vermenin, ABD’nin çatışmaların yayılmasını önleme konusunda İsrail üzerindeki etkisini ortadan kaldırmıyor mu?" şeklindeki soru üzerine Ryder, şöyle konuştu:

"İsrail, tehlikeli bir bölgede yaşıyor. Burada bir adım geri atıp ABD-İsrail savunma ilişkisine, İsrail'le onlarca yıldır sürdürdüğümüz ilişkiye bakmanın ve ABD'nin İsrail'in yaşadığı bölgeyi tanıdığını yeniden anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. İsrail kendini savunamazsa bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik tehditler ortaya çıkabilir ve bu kadar deyip bırakıyorum."

Ryder, denizden insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye kurulacağı açıklanan geçici liman çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiği, kurulumun bu ay sonu biteceği bilgisini paylaştı.