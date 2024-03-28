Pentagram, Blind İstanbul’da

Heavy metal müzik grubu Pentagram, 35 yıllık tarihine damgasını vuran hit şarkılarını 6 Nisan Cumartesi günü Blind İstanbul’da seslendirecek. Konser biletlerine Biletinial’dan ulaşılabilecek.

Türkiye’nin köklü heavy metal gruplarından Pentagram, 6 Nisan Cumartesi günü Blind İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

35 yılın hit şarkılarını izleyicileriyle birlikte seslendirecek olan Pentegram’ın Bilind İstanbul’da gerçekleştireceği konserin biletleri Türkiye’nin lider ve kapsayıcılığı en geniş etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

35 yıldır müzik piyasasındaki yerini koruyan ve 1990 yılında kendi adını taşıyan "Pentagram" albümüyle müzik dünyasına giren grup, sonraki dönemde Türkiye’de heavy metal müziğin öncü gruplarında biri haline geldi. Grubun müziği, geleneksel heavy metal ve thrash metalin etkilerini taşıyor. Pentagram’ın en popüler şarkıları arasında "Bir", "Gel Gel", "Anatolia", "Uzak Durun", "Beyaz Show" ve "Bir Dünya Bırak" gibi parçalar bulunuyor.