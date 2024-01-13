Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,8 arttı

Ekonomi Servisi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Kasım 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artış kaydetti. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azalırken gıda dışı satışlar yüzde 0,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,2 artış gösterdi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Kasım 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 yükseldi. Aynı dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7, gıda dışı satışlar yüzde 17 artarken otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azaldı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar yüzde 86,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 56,6 yükseliş gösterdi.