Perde arkasındaki detaylar ortaya çıkıyor: Kılıçdaroğlu neden çekilmedi?

CHP 38. Olağan Kruultayı’nın ilk turunda Özgür Özel’in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden yarışı ikinci tura taşıdığına dair detaylar ortaya çıkıyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çekilmenin tartışıldığını teyit etti. Gazeteci Altan Sancar ise, Kılıçdaroğlu’nun çekilmemeye ikna edildiğini öne sürdü.

CHP 38. Olağan Kurultayı’ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel’in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair detaylar ortaya çıkıyor.

Dün başlayan kurultayda yapılan genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda her iki aday da salt çoğunluğun oyunu alamamıştı. 682 delegenin oyunu alarak 2 oyla salt çoğunluk barajının altında kalan Özgür Özel’e karşılık Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Seçimlerin ikinci turunda ise Özgür özel oy sayısını 130 artırarak 812 oyla Genel Başkanlık koltuğuna oturmuş, Kılıçdaroğlu ise 536 oya gerilemişti.

İkinci tur oylamasının başlamasından hemen önce Kılıçdaroğlu’nun yarıştan çekileceğine dair bazı açıklamalar gelse de bunlar hemen düzeltilmişti.

KARALAR: BU KONU TARTIŞILDI

O sıralarda kulislerde neler yaşandığı ise bugün ortaya çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’na destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün ikinci tur seçimin sonuçlanmasının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karalar, çekilme konusunun tartışıldığını teyit ederek, “Onu tartıştılar ama sonuç ne bilmiyorum. Ama sonuçta seçim başladığı için onun bir anlamı yok” dedi.

Gazeteci Tuğba Aslanyürek, Karalar'ın açıklamasını X hesabından paylaştı.

Adana BB Baskani Zeydan Karalar'la konustum:



"Adayliktan cekilmeyi tartistilar ama secim basladigi icin bunun bir anlami yok dediler"



Adayliktan cekilmenin tartisildigi dogrulandi! pic.twitter.com/2A6V7WoGuv — Tuğba Aslanyürek (@tugbaslanyurek) November 4, 2023

‘BAZI İSİMLER ÇEKİLMEMEYE İKNA ETTİ’

Gazeteci Altan Sancar ise, X hesabından paylaştığı mesajında, Kılıçdaroğlu’nun çekilmemeye ikna edildiğini öne sürdü.

Konunun detaylarına dair edindiği bilgileri paylaşan Sancar, “Kılıçdaroğlu’nun dün gece yaşanan çekilmesi olayı da aydınlandı. Kılıçdaroğlu henüz ikinci tur oylama başlamadan çekilmeye, hatta salona gelerek Özgür Özel ile birlikte sahneye çıkarak elini kaldırmaya karar veriyor. Bu görüşünü de iletiyor. Ancak ne oluyorsa birkaç genel başkan yardımcısı ve bazı vekiller bunun doğru olmayacağı yönünde yoğun bir itiraza başlıyorlar. Bu sürede Kılıçdaroğlu iki defa karar değiştiriyor, en sonunda salona oy kullanıp hızla ayrılıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i tebrik ettiği mesaja dair da bazı aktarımlarda bulunan Sancar, “Nihayetinde bazı isimlerin müdahalesi ve kendilerini düşünmesi ile Kılıçdaroğlu Özel’i sadece X hesabından tebrik edebiliyor. Üstelik bu çekile süreçleri yaşanırken genel başkan yardımcılarından bazılar birbirlerinin telefonlarına cevap dahi vermiyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun dün gece yaşanan çekilmesi olayı da aydınlandı. Kılıçdaroğlu henüz ikinci tur oylama başlamadan çekilmeye, hatta salona gelerek Özgür Özel ile birlikte sahneye çıkarak elini kaldırmaya karar veriyor. Bu görüşünü de iletiyor. Ancak ne oluyorsa birkaç genel başkan… — Altan Sancar (@altansancarr) November 5, 2023

‘KESİN OLARAK ÇEKİLME KARARINI PAYLAŞMIŞ’

Habertürk’ten gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Kılıçdaroğlu’nun çekilme kararı aldığını ancak kararını aksi yönde değiştirmeye ikna edildiğini söyledi.

Ersoy, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kılıçdaroğlu salondaki odasında ekibiyle kesin olarak çekilme kararını paylaşmış.

Akabinde yaklaşık 25-30 kişi ‘kaybedersek onurumuzla kaybederiz, çekilemezsiniz. 12 senedir ‘dönmem yolumdan’ diye siz bize öğretmemiş miydiniz?’ demişler. Hatta bir depremzede gelip, ‘buna siz karar veremezsiniz biz buraya sizi desteklemek için gelmişken’ vs. demiş.

O da ikna olmuş ve tekrar oy kullanmaya çıkmış.”