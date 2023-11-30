Perinçek'e göre parası alınan evi teslim etmemek dolandırıcılık değilmiş!

Haber Merkezi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, onlarca aileden paralarını aldığı halde konutlarını teslim etmediği için “dolandırıcılıktan” yargılanan Emin Adanur’un dolandırıcı olmadığını söyledi.

Serkan Tanyıldızı'nın Twitter yayınına katılan Perinçek'e bir süre önce danışmanlığını da yaptığı Emin Adanur soruldu. Perinçek, "Emin Adanur dolandırıcı değil" dedi.

Öte yandan 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Konut mağdurları, dairelerinin üç kişiye birden satıldığını ileri sürüyor. Yaklaşık 10 suçtan hüküm giyen, birçok suçu işlediği iddiasıyla da yargılanan Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği belirtiliyor. Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur'un, CHP’nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey ve ailesiyle ticari ilişkileri olduğu da iddia ediliyor.