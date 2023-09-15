Perinçek, suç makinası Emin Adanur’u danışman yaptı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, birçok suçtan sabıkası olan ve dolandırıcılıktan yargılanan Emin Adanur’u danışman yaptı. Perinçek, “Adanur; bilgi birikimi, ahlakı ve örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” dedi

İsmail ARI

Birçok suçtan sabıkası olan Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanlığı'na atandı. Doğu Perinçek, Vatan Partisi’nin İstanbul’da bulunan merkez binasında Emin Adanur ile bir açıklama yaptı.

Paralarını aldığı onlarca aileye konutlarını teslim etmediği için halen “dolandırıcılıktan” yargılanan ve yurtdışına çıkış yasağı bulunan Adanur’u danışmanlık görevine atadığını açıklayan Perinçek, Adanur’un örnek hareketleri ile partide olması gerektiğini söyledi.

Perinçek yaptığı açıklamada, “Sayın Adanur, önümüzdeki süreçte kurultay yaptığımızda bizim partimizin merkezi organlarında yer alacak. Bursa bizim pilot illerimizden biridir. Emin Adanur, Vatan Partisi Genel Başkan Danışmanı olarak önümüzdeki dönem bilgi birikimi ile ahlakı işe bütün örnek hareketleriyle bizimle birlikte olacak” şeklinde konuştu.

Adanur ise “Sayın Doğu Perinçek ile birlikte çalışmak benim için bir onurdur. Çok teşekkür ediyorum beni böyle bir göreve layık gördüğünüz için yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2021 yılında ev sahibi olma hayali ile eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’a yüzbinlerce lira ödeyen yurttaşlara evleri teslim edilmedi. Konut mağdurları, dairelerinin üç kişiye birden satıldığını ileri sürüyor.

Yaklaşık 10 suçtan hüküm giyen, birçok suçu işlediği iddiasıyla da yargılanan Adanur’un AKP'li eski bakan Faruk Çelik tarafından desteklendiği belirtiliyor. Şubat ayında Vatan Partisi’ne üye olan Adanur'un, CHP’nin 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Bozbey ve ailesiyle ticari ilişkileri olduğu da iddia ediliyor.

İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün de ortakları arasında yer aldığı bilen Adanur’u 1 Eylül’de Bursa Valisi Mahmut Demirtaş makamında ağırladı, Vali Demirtaş ziyareti, “Basın mensubu Emin Adanur ve beraberindekileri ile Kadir Yılmaz'ı misafir ettik” açıklaması ile sosyal medya hesabından duyurdu.