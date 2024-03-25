Perşembe'yi madene boğmak istiyorlar

Haber Merkezi

Ordu’nun Perşembe ilçesi Şenyurt Mahallesi’ndeki toplantıda madene karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.

Madenin ÇED süreci hakkında Şenyurt Mahallesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile Perşembe Kent ve Doğa Gönüllüleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilirse dava açmak için yapılması gerekenler konuşuldu.

Soğukpınar, Şenyurt, Anaç, Ekinciler, Bekirli mahallelerini kapsayan maden projesine ilişkin toplantı, Şenyurt Mahalle Muhtarı Mehmet Coşkun’un çağrısıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, Favori Metal Madencilik tarafından bakanlığa sunulan ÇED dosyasından bilgiler verdi.

Çinko, bakır, gümüş, kurşun ve altın madeni yapılmak istendiğini belirten Özbucak, şunları söyledi: “Maden işletmeciliği ile tarım alanlarının yok edilmesi yanında toprağın, suyun kirlenmesi sonucu yaşanacak olumsuzlukları zaten biliyorsunuz. Şu an itibarıyla burada maden işletmeciliği yapacak olan şirket Ulubey, Kabadüz, Gölköy ve Mesudiye’de de ÇED başvurusu yaptı. Tarım alanları ve ormanlar yok edilecek. Bu süreç devam ederken sizleri bölmek için çeşitli iddialarda bulunacaklar. Hatta maden şirketi vaz geçmiş de denecek. Yazılı bir belge yoksa söylenenlere, verilen sözlere inanmayalım.” dedi.

Yapılması gerekenlere de değinen Özbucak, “Şu an yapılacak olan ruhsat sahası içindeki ve yakın mahalle halkının birlik ve beraberliğini korumalardır. Sesinizi yükseltmelisiniz. Hatta burada her birimizin oy vereceği ya da üye olduğu parti var. Oy verdiğimiz partilere gidelim. ‘Canımız yanıyor, sesiniz çıksın’ diyelim. Bunu yapalım ancak farklılıklarımızı bilerek ortak sorunumuza karşı birlikte mücadele edelim” diye konuştu.